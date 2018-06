المتوسط:

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن أول مجموعة كبيرة من “الجيش السوري الحر” في منطقة خفض التصعيد الجنوبية تنتقل إلى طرف الحكومة الشرعية.

وأشار مركز المصالحة إلى أن أول وحدات من الجيش السوري الحكومي تدخل، اليوم الجمعة، بلدة الشياح وداما في منطقة خفض التصعيد الجنوبية.

