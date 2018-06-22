الحكومة الليبية المؤقتة تبارك الانتصارات التي حققها الجيش في منطقة خليج سرت وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية

قرنادة 22 يونيو 2018 (وال)- باركت الحكومة الليبية المؤقتة، الانتصارات التي حققها الجيش في منطقة خليج سرت وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية .

وأشارت الحكومة الليبية المؤقتة – في بيان صدر أمس الخميس وتحصلت وكال الأنباء الليبية على نسخة منه – إلى أن تحرير منطقة خليج سرت تزامنت مع تحرير مدينة درنة من قبضة الإرهاب وإعادتها إلى حضن الوطن .

وأوضحت الحكومة الليبية المؤقتة أنها “تفخر بانتصارات الجيش ودحره لقوى الإرهاب وعصابات البغي، وزمر التخريب والإفساد، الذين عاثوا في الأرض فساداً وأحرقوا النفط “مصدر دخل الليبيين الوحيد”، ودمروا مؤسساته ومصانعه” .

وقدمت الحكومة الليبية المؤقتة التعازي لأهالي الجنود الذين استشهدوا في معركة استرداد الموانئ النفطية، داعين بالشفاء العاجل للجرحى . (وال- قرنادة) أ ف/ ر ت

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