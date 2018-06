ارتفاع حصيلة تظاهرات المعارضة فى نيكاراجوا لـ 212 قتيلا

المتوسط:

ارتفعت حصيلة قتلى الصدامات والمواجهات طيلة شهرين من التظاهرات المناهضة لحكومة نيكاراجوا إلى 212 قتيلا وفق اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، التى أضافت الجمعة أن 1300 شخص أصيبوا بجروح خلال هذه الأحداث.

وكتبت اللجنة فى تقرير إثر زيارتها إلى البلد الواقع فى أميركا الوسطى ان “نيكاراغوا لم تف بالتزاماتها الدولية باحترام وحماية وضمان حقوق الإنسان فى سياق الاحتجاجات الاجتماعية التى بدأت فى 18 إبريل”.

وأضافت “على العكس من ذلك توصلت اللجنة إلى أن رد الدولة اتسم بقمع وتجريم المتظاهرين والحركة الاجتماعية التى يمثلونها، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وكتبت اللجنة ان “التصرف القمعى للدولة خلف 212 قتيلا عل الأقل حتى 19 حزيران/يونيو و1337 جريحاً”، مؤكدة أن أكثر من 500 شخص كانوا معتقلين حتى تاريخ 6 يونيو.

