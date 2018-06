المتوسط:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال مدير الجوازات فى محافظة بابل، أمس الخميس، بهجوم مسلح وسط مدينة الحلة مركز المحافظة.

ويظهر من خلال الفيديو، قيام مسلحين مجهولين يستقلون سيارة فتحوا النار على العقيد صفاء حسن مدير جوازات محافظة بابل أثناء عودته من العمل أمام منزله فى شارع ستين وسط الحلة.

