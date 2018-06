نادي الأسير الفلسطيني ينعى حقوقية إسرائيلية ماتت فى ألمانيا

المتوسط:

نعى نادي الأسير الفلسطيني ببالغ الحزن والأسى المحامية الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان فيلتسيا لانغر، والتي فارقت الحياة مساء الخميس في ألمانيا.

وجاء في بيان لنادي الأسير: إن “المحامية لانغر تعتبر من أبرز المناصرين للحقوق الفلسطينية ومن أوائل المحامين الذين دافعوا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وأمام محاكمه العسكرية”، مضيفا، أن المحامية ساهمت في فضح انتهاكات إسرائيل وجرائمها، حسب البيان.

وكتبت الراحلة ونشرت العديد من الكتب والمقالات عن تجربتها في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ومن أشهرها كتابها “بأم عيني”، المنشور بداية سبعينيات القرن الماضي، والذي قدمت من خلاله شهادتها حول الانتهاكات الإسرائيلية ونماذج من أصناف التعذيب الذي مورس بحق الأسرى.

رحلت نصيرة المظلومين المحامية فيلتسيا لانغر المدافعة الشرسة عن حقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات كيان الاحتلال الصهيوني ….لروحك السلام#دورها كان انفع لقضية الاسرى الفلسطنيين من اللحى والجلابيب والشعارات

ولدت لانغر عام 1930 في تارنوف ببولندا باسم فيليتسيا فايت، لأبوين يهوديين، وهاجرت عام 1950 إلى إسرائيل مع زوجها ميتسيو لانغر الناجي من أحد معسكرات الاعتقال النازية.

حصلت الناشطة على شهادة في القانون من الجامعة العبرية عام 1965، وعملت لفترة قصيرة في مكتب للمحاماة في تل أبيب، لما بعد حرب يونيو عام 1967.

أعربت الحقوقية عن معارضتها لاحتلال إسرائيل أراضي الضفة الغربية وغزة، وذلك بإنشاء مكتب خاص في القدس للدفاع عن المعتقلين السياسيين الفلسطينيين.

