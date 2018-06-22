كأس العالم.. سويسرا تقلب الطاولة على صربيا

كتب: علي الزيني

حسم المنتخب السويسري مواجهته الصعبة مع صربيا بفوز غال في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب كالينينغراد، ضمن مباريات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الثانية، التي تضم كرواتيا والأرجنتين، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

تقدم أليكساندر ميتروفيتش لاعب صربيا في الدقيقة 5، بعد أن استقبل عرضية دوسان تاديتش من الجانب الأيمن، حولها برأسية رائعة لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 52 أدرك شاكا هدف التعادل لسويسرا، بعد أن ارتدت الكرة من أحد المدافعين ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وخطف شاكيري هدف الفوز للمنتخب السويسري في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

بهذه النتيجة رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدر بـ4 نقاط، بينما تجمد رصيد صربيا إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وفي المركز الرابع يتواجد منتخب كوستاريكا بدون نقاط.

بداية المباراة جاءت هادئة من قبل لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة الرابعة أنقذ يان سومر حارس صربيا فرصة هدف محقق، بعد أن تصدى لرأسية أليكساندر ميتروفيتش، ليرد أليكساندر ميتروفيتش لاعب صربيا بهدف في الدقيقة 5، بعد أن استقبل عرضية دوسان تاديتش من الجانب الأيمن، حولها برأسية رائعة لتسكن الشباك، بعد الهدف انحصر اللعب في منتصف الملعب دون أي خطورة من قبل الفريقين، وسدد بليريم دزيمايلي لاعب سويسرا كرة قوية بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم.

وتصدى فلاديمير ستويكوفيتش حارس صربيا لفرصة خطيرة، بعد تمريرة بينية من ستيفين زوبير وصلت إلى بليريم دزيمايلي حاول التسديد، لكن تألق الحارس، وأنقذ فرصة هدف مؤكد، واحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة لصالح ميتروفيتش اللاعب الصربي، نفذها كولاروف داخل منطقة الجزاء ولكن مدافعي سويسرا في المكان الصحيح وأبعدوا الكرة عن مناطق الخطر، وأنقذ يان سومر حارس سويسرا هدفا محققا بعد أن تصدى لتسديدة نيمانيا ماتيتش، واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع أهدر فيها دوسان تاديتش اللاعب الصربي فرصة هدف، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم صربيا بهدف نظيف.

مع بداية الشوط الثاني ضغط لاعبو المنتخب السويسري، وسط تمريرات من لاعبي صربيا في محاولة لامتصاص حماس منتخب سويسرا الواضح، وفي الدقيقة 52 أدرك شاكا هدف التعادل لسويسرا، بعد أن ارتدت الكرة من أحد المدافعين ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وتسكن الشباك، وسدد شاكيري كرة قوية كانت في طريقها للمرمى، لكنها اصطدمت بالعارضة، بعدها انحصرت الكرة في وسط الملعب.

وانطلق شاكيري من الجانب الأيسر واخترق منطقة الجزاء، وسدد الكرة ولكن تمر بجوار القائم إلى خارج الملعب، وسدد ماريو جافرانوفيتش لاعب صربيا كرة قوية، لكن الحارس ستويكوفيتش تصدى للكرة بنجاح، وسط استحواذ منتخب سويسرا على الكرة في معظم أوقات المباراة، وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق، في ظل اعتماد المنتخب الصربي على الكرات المرتدة التي شكلت خطورة في بعض الأحيان، وفي انتظار الجميع صافرة نهاية اللقاء، انطلق شاكيري من منتصف، بعد أن استلم بينية، ووضع الكرة داخل الشباك، معلنا عن الهدف الثاني لمنتخب سويسرا، وتنتهي المباراة بفوز المنتخب السويسري بهدفين لهدف.



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