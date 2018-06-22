كأس العالم.. أحمد موسى يكتب التاريخ واستحواذ نيجيريا أمام أيسلندا

كتب: علي الزيني

حقق المنتخب النيجيري الفوز على نظيره الأيسلندي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة، على ملعب فولجوجراد أرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية، في المجموعة الرابعة، التي تضم معهم كرواتيا والأرجنتين، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 49 عن طريق لاعبه أحمد موسى، الذي استقبل عرضية من موزيس، وأسكنها في الشباك، ثم عاد اللاعب ذاته، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد أن تلاعب بالدفاع الأيسلندي ووضع الكرة في الشباك.

بفوز اليوم رفعت نيجيريا رصيدها إلى 3 نقاط، وارتقت للمركز الثاني خلف كرواتيا المتصدرة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أيسلندا عند نقطة وحيدة في المركز الثالث بالتساوي مع الأرجنتين بنفس النقاط.

وحصد أحمد موسى نجم المنتخب النيجيرى، جائزة أفضل لاعب فى المباراة، وأصبح لاعب سبارتاك موسكو الروسى، الهداف التاريخى للمنتخب النيجيرى فى بطولة كأس العالم برصيد 4 أهداف.

أحمد موسى هو الذى سجل آخر 4 أهداف لنيجيريا فى كأس العالم، بواقع ثنائية فى الخسارة أمام الأرجنتين 2-3 في مونديال 2014 وهدفين أمام أيسلندا فى مونديال 2018.

المنتخب النيجيرى أصبح أكثر منتخب أفريقى فى التاريخ يحقق انتصارات فى كأس العالم بواقع 6 انتصارات، إذ حقق انتصارين فى مونديال 1994 على بلغاريا واليونان، مثلهما فى مونديال 1998 على إسبانيا وبلغاريا، وانتصار على البوسنة فى 2014 وأخيرا على أيسلندا فى 2018.

إحصائيات المباراة

الاستحواذ ودقة التمرير

نسبة امتلاك الكرة للمنتخب النيجيرى كانت أعلى من المنتخب الأيسلندي، حيث استحوذ كتيبة النسور الخضراء على الكرة بنسبة 58% بينما كانت نسبة منتخب أيسلندا 42%، ولم يكن الفارق كبيرا في دقة التمرير، حيث مرر لاعبو منتخب نيجيريا الكرة في المباراة 492 تمريرة، منها 80% صحيحة، بينما مرر لاعبو منتخب أيسلندا الكرة 304 تمريرات بنسبة 71% تسديدات صحيحة، ارتكب لاعبو النسور الخضراء 10 أخطاء، مقابل 9 للاعبي أيسلندا.

الهجوم

سدد لاعبو منتخب نيجيريا طوال أحداث المباراة 16 تسديدة، منهما 4 على المرمى، وتم صد 6 محاولات، في المقابل سدد لاعبو منتخب أيسلندا 10 تسديدات، منهما 3 تسديدات على المرمى، وتم صد محاولة وحيدة.

الدفاع

المنتخب النيجيري نجح في استعادة الكرة 40 مرة، وأبعد 39 كرة، وتصدى لكرة وحيدة، في المقابل استعاد لاعبي أيسلندا الكرة 46 مرة، وتصدى لـ6 كرات، وأبعد 28 كرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا