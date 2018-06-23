كأس العالم.. صدمة للمنتخب السعودي قبل مواجهة مصر

صدمة جديدة تلقاها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي يستعد لمواجهة منتخبنا الوطني يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى.

المنتخب السعودي سيدخل مواجهة منتخب مصر وهو يفتقد جهود قائده تيسير الجاسم وذلك بعد ثبوت تعرضه للإصابة في الفخذ اليسرى من الدرجة الثاني تلزمه الراحة والتأهيل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره المصري في ختام مشواريهما المونديالي بعد أن ودعا المسابقة إثر تعرضهما للخسارة في المباراتين السابقتين.

وقالت الصفحة الرسمية التابعة للمنتخب السعودي عبر تويتر: "كشف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عن نتيجة فحص أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب تيسير الجاسم بتعرضه لتمدد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى وحاجته للراحة والتأهيل، كما كشف فحص الأشعة سلامة اللاعب أسامة هوساوي بعد شعوره بآلام في أسفل الظهر يوم أمس الخميس".

وتعرض تيسير الجاسم للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروجواي في المباراة التي شهدت دخول سواريز تاريخ الكرة الأوروجوانية بعد وصوله للمباراة رقم 100.



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