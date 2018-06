نائب رئيس حزب مستقبل وطن: انضمام عدد من النواب للحزب خلال الأسابيع الماضية

أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن حسام الخولي ، ” إن انضمام عدد من النواب واندماج الكيانات السياسية مع الحزب في صالح الحياة السياسية لسد الفراغ الحزبي ولمصلحة الكيانات الحزبية فالاندماج يصب في صالح الحياة الحزبية”.

وأضاف الخولي، “إن الحزب شهد انضمام عدد من النواب المستقلين والحزبين خلال الأسبوعين الماضيين، والحزب لم يقرر بعد الإعلان عن أسماء النواب الذين انضموا للحزب بعد ونترك للأعضاء حرية الإعلان عن الانضمام للحزب”.

وأوضح الخولي، ” إن الحزب يرحب بانضمام الشخصيات السياسية والنواب له وذلك لمصلحة مصر”.

