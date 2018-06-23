تاسع أيام المونديال.. إنجاز نيمار وأحمد موسى يدخل التاريخ

كتب: علي الزيني

شهد تاسع أيام مونديال روسيا الذي انطلق يوم 14 يونيو الجاري وينتهي في 15 يوليو المُقبل، ثلاث مواجهات هامة، حيث بدأ بمواجهة، البرازيل وكوستاريكا والتي انتهت بفوز منتخب السامبا بثنائية نظيفة، وفوز منتخب نيجيريا على منتخب أيسلندا بنفس النتيجة، وخطف منتخب سويسرا الفوز من نظيره الأيسلندي في اللحظات الأخيرة.

فى التقرير التالي ترصد «التحرير» أبرز مشاهد اليوم التاسع لمونديال روسيا:

فوز البرازيل

حققت البرازيل فوزًا هامًا وبشق الأنفس على كوستاريكا بهدفين دون رد في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، من توقيع فيليب كوتينيو ونيمار، لتعزز من حظوظها في التأهل إلى الدور الثاني.

ورفعت البرازيل رصيدها بهذا الفوز إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة مؤقتًا، بينما ودعت كوستاريكا المونديال رسميًا بتذيلها ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

إنجاز نيمار

نجح نيمار دا سيلفا في تخطى النجم البرازيلي روماريو، بعدما سجل هدف السليساو الثاني في شباك منتخب كوستاريكا، وأصبح لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ثالث أعظم هداف في تاريخ البرازيل بعد روماريو والذي سجل 55 هدفا مع منتخب السليساو.

ويتصدر قائمة الهدافين الأسطورة البرازيلية بيليه برصيد 77 هدفا، ويليه رونالدو برصيد 62 هدفا، وبعد ذلك نيمار برصيد 56 هدفا وآخيرًا روماريو برصيد 55 هدفا.

نيجيريا تتفوق على أيسلندا

حقق المنتخب النيجيري الفوز على نظيره الأيسلندي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة، على ملعب فولجوجراد أرينا، ضمن مباريات الجولة الثانية، في المجموعة الرابعة، التي تضم معهم كرواتيا والأرجنتين، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 49 عن طريق لاعبه أحمد موسى الذي استقبل عرضية من موزيس وأسكنها في الشباك، ثم عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد أن تلاعب بالدفاع الأيسلندي ووضع الكرة في الشباك.

بهذا الفوز رفعت نيجيريا رصيدها إلى 3 نقاط وارتقت للمركز الثاني خلف كرواتيا المتصدرة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أيسلندا عند نقطة وحيدة في المركز الثالث بالتساوي مع الأرجنتين بنفس النقاط.

أحمد موسى يدخل التاريخ

حصد أحمد موسى نجم المنتخب النيجيرى، جائزة أفضل لاعب فى المباراة، وأصبح لاعب سبارتاك موسكو الروسى، الهداف التاريخى للمنتخب النيجيرى فى بطولة كأس العالم برصيد 4 أهداف.

أحمد موسى هو الذى سجل آخر 4 أهداف لنيجيريا فى كأس العالم، بواقع ثنائية فى الخسارة أمام الأرجنتين 2-3 في مونديال 2014 وهدفين أمام أيسلندا فى مونديال 2018.

المنتخب النيجيرى أصبح أكثر منتخب أفريقى فى التاريخ يحقق انتصارات فى كأس العالم بواقع 6 انتصارات، إذ حقق انتصارين فى مونديال 1994 على بلغاريا واليونان، ومثلهما فى مونديال 1998 على إسبانيا وبلغاريا، وانتصار على البوسنة فى 2014 وأخيرا على أيسلندا فى 2018.

سويسرا تقلب الطاولة على صربيا

حسم المنتخب السويسري مواجهته الصعبة مع صربيا بفوز غالي في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب كالينينجراد، ضمن مباريات الجولة الثانية، لحساب المجموعة الثانية، التي تضم كرواتيا والأرجنتين، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

تقدم أليكساندر ميتروفيتش لاعب صربيا في الدقيقة 5، بعد أن استقبل عرضية دوسان تاديتش من الجانب الأيمن، حولها برأسية رائعة لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 52 أدرك شاكا هدف التعادل لسويسرا، بعد أن ارتدت الكرة من أحد المدافعين ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وخطف شاكيري هدف الفوز للمنتخب السويسري في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذه النتيجة رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدر بـ 4 نقاط، بينما تجمد رصيد صربيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وفي المركز الرابع يتواجد منتخب كوستاريكا بدون نقاط.

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