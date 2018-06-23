اسطنبول تشهد ختام الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة التركية

تنتهي الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا اليوم السبت، حيث تشهد مدينة اسطنبول أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، مؤتمرين انتخابيين كبيرين.

ويبدأ حظر على جميع الحملات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة السادسة من مساء السبت (1500 بتوقيت جرينتش)، وفقا للقواعد التي وضعتها اللجنة الانتخابية.

ويعقد الرئيس رجب طيب أردوغان وأكبر منافسيه، محرم إنجه، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، مؤتمريهما الأخيرين في اسطنبول.

ويظل أردوغان، زعيم ومرشح حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، الأوفر حظا للفوز بالرئاسة، وفقاً للاستطلاعات، لكنه قد لا يتمكن من تجاوز حاجز الـ50 بالمئة المطلوب للفوز من الجولة الأولى.

ومن المرجح أن يكون إنجه منافسه في حال إجراء جولة إعادة في يوليو.

ووضعت استطلاعات الرأي ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير في المركز الثالث، يليها صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الذي كان يقوم بحملات انتخابية من السجن.

كما ستعقد أكشنار آخر مؤتمراتها الانتخابية في اسطنبول اليوم السبت.

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