عائلات ضحايا المهاجرين غير الشرعيين تزور ترامب

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عائلات الأشخاص الذين قتلوا على يد مهاجرين غير شرعيين مساء أمس الجمعة، واستغل الفرصة للرد على وسائل الإعلام بسبب تغطيتها السلبية لسياساته المتشددة إزاء الهجرة.

وقال ترامب في حفل أقيم في البيت الأبيض لعائلات الضحايا "هؤلاء هم المواطنون الأمريكيون الذين انفصلوا بشكل دائم عن أحبائهم.. هذه هي العائلات التي تتجاهلها وسائل الإعلام. إنها لا تتحدث عنهم. هذا أمر غير عادل".

وجاءت الزيارة وسط غضب بشأن سياسة إدارة ترامب المتمثلة في فصل الآباء المهاجرين غير الشرعيين عن أطفالهم على الحدود.

وتحت ضغط شديد، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لوقف السياسة يوم الأربعاء، لكنه استمر في انتقاد منتقديه. وفي تغريدة يوم الجمعة اتهم ترامب المهاجرين غير الشرعيين بقول "قصص مزيفة من الحزن والأسى".

وقال في حديثه إلى عائلات ضحايا المهاجرين: "خسارتكم لن تكون عبثا. سنؤمّن حدودنا".

كما رفض الإحصائيات التي تشير إلى أن المهاجرين أقل عرضة لارتكاب جرائم من السكان المولودين في الولايات المتحدة، قائلا "هذا غير صحيح. تسمع هذا وكأنهم أشخاص أفضل من مواطنينا… هذا ليس صحيحًا".

ومضى يقول إن أكثر من 15 ألف أمريكي لقوا حتفهم بسبب جرعة زائدة من الهيروين في عام 2016 ، وأن نسبة 90 بالمئة من الهيروين جاءت "عبر الحدود الجنوبية".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا