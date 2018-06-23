البحرية الأمريكية تستعد لإيواء 25 ألف مهاجر

قال مسؤول أمريكي، إن البحرية الأمريكية تعد خططاً لإيواء ما يصل إلى 25 ألف مهاجر في قواعد ومنشآت أخرى تابعة لها.

وأضاف أن كلفة الإيواء هذه، تقدر بنحو 233 مليون دولار على مدى ستة أشهر، مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب تخفيف الأزمة المتصاعدة على الحدود المكسيكية.

ولم يُطلب حتى الآن من البحرية توفير إقامة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

هذا شدد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه حسب وكالة الأنباء رويترز، أن مسودة المذكرة التي تبحث توفير أماكن إقامة في مطارات القوات البحرية ليست إلا لأغراض تتعلق بالتخطيط فقط .

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