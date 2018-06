دميرتاش: فرض حالة الطوارئ يهدد نزاهة الانتخابات التركية

المتوسط:

أكد مرشح حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، المسجون حاليا صلاح الدين دميرتاش، إن إجراء انتخابات نزيهة الشهر المقبل أمر مستحيل في ظل فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وذكر دميرتاش في آخر تصريحات نقلت عنه من داخل سجنه أنه يسعى للفوز بانتخابات يوم الأحد البرلمانية والرئاسية، مؤكدا أن حزبه سيتخطى العتبة الانتخابية ويصل إلى البرلمان.

وتمنى أن يحصل على المركز الثاني في انتخابات الرئاسة بالجولة الأولى، لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدها في الجولة الثانية في الثامن من يوليو، واعدا بجملة إصلاحات وتغييرات أهمها العودة إلى النظام البرلماني بدل الرئاسي، وأن يكون رئيسا للجميع.

وتزداد مخاوف مسؤولين أكراد من عملية نقل مراكز اقتراع من مناطق شرقي البلاد وجنوب شرقها إلى مناطق أخرى، ما يؤدي بحسب قولهم إلى منع مئات آلاف الناخبين من التصويت يوم الانتخاب.

ودشنت اللجنة العليا للانتخابات مركزا للإعلاميين لمتابعة اليوم الانتخابي في ديار بكر على أن تعرض النتائج البرلمانية والرئاسية فور إقفال صناديق الاقتراع من داخل المركز.

