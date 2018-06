موسكو تعلن عودة 11 طائرة عسكرية ومروحية من سوريا إلى روسيا

المتوسط:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 11 مقاتلة ومروحية عادوا من الأراضي السورية إلى مراكز المناوبة الدائمة في روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت 23 يونيو/حزيران: “عادت 11 طائرة إلى مواقع الانتشار الدائم في أراضي الاتحاد الروسي، خلال الأسبوع الماضي”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت مقطع فيديو في 13 ديمسبر/كانون الأول 2017، يظهر فيه عودة المقاتلات والطائرات الروسية التي شاركت في الحرب على الإرهاب في سوريا.

ويبين الفيديو وصول كل من المقاتلة ميغ-29 إس.إم.تي” والقاذفة توبوليف —22M3، إلى مطار أستراخان ومطار موزدوك ومطار إيركوتسك ومطار كالوغا وغيرها من المناطق الأخرى، وذلك بعد إكمال مهام الضربات الجوية ضد أهداف إرهابية في سوريا بنجاح.

