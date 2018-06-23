أوبك تزيد انتاج أعضائها لتعويض تذبذب إمدادات بعض الدول بينها ليبيا

العنوان-بروكسل

ارتفعت أسعار النفط مع اقتراب منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” من التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج من أجل تعويض أثر تقلص إمدادات بعض المنتجين في الوقت الذي يزيد فيه الطلب العالمي بحسب وكالة رويترز للأنباء

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 1.68 دولار إلى 74.73 دولار للبرميل قبل أن ينزل إلى 74.70 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً واحدا إلى 67.41 دولار للبرميل.

وقال مصدر في أوبك إن المنظمة اتفقت مع منتجين مستقلين في العاصمة النمساوية فيينا يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا اعتباراً من يوليو القادم.

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