وزير الإعلام الكويتي يؤكد حرص التحالف العربي على دعم استقرار اليمن

أكد وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، أهمية وضع خريطة طريق إعلامية لشرح أبعاد عملية تحرير مدينة الحديدة اليمنية الحيوية بموقعها الإستراتيجي، وأهمية مينائها كأحد أبرز المنافذ اليمنية.

وأوضح الجبري خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع وزراء الإعلام في دول التحالف لدعم الشرعية بجدة، أن تحرير مدينة الحديدة يشكل إضافة جديدة يحققها التحالف العربي لضمان المساعدات الإنسانية والإسراع في إنجاح العملية السياسية والوصول إلى حل للنزاع القائم.

ولفت وزير الإعلام الكويتي إلى أهمية أن تبرز خريطة الطريق الإعلامية الجهود الكبيرة التي يقوم بها التحالف العربي في المجالات كافة لدعم الشرعية في اليمن والحفاظ على أرواح المدنيين وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهم، والتي تعتبر دول التحالف أكبر المانحين لتوفيرها وفق خطط مدروسة بالتعاون مع وكالات أممية متخصصة.

وأشار إلى أن كلا من الكويت والسعودية والإمارات قدمت التزامات مليارية وتعمل وكالات الأمم المتحدة على توفير الاحتياجات الإنسانية وإيصالها إلى الأشقاء في جميع أرجاء اليمن.

وأشار إلى عمل التحالف على تأمين طرق إيصال المساعدات بما فيها الإسقاط الجوي للمناطق التي يصعب الوصول إليها إلى جانب إسهام الجمعيات الخيرية الخليجية في المساعي الإنسانية لتوفير الاحتياجات إلى الأشقاء في اليمن.

وشدد على حرص دولة الكويت تنفيذا لتوجيهات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تعزيز العمل المشترك ودعم الأشقاء في المجالات كافة ومنها الجانب الإعلامي، كما جدد إدانة واستنكار دولة الكويت لتهديد جماعة (الحوثي) لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مشددا على وقوف دولة الكويت إلى جانب أشقائها وتأييدها لهم في كل ما يتخذونه من إجراءات لصيانة أمنهم والحفاظ على استقرارهم.

ضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع كلا من وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم والوكيل المساعد للاعلام الخارجي فيصل المتلقم ونائب القنصل العام لدولة الكويت المستشار محسن العجمي، ومدير مكتب الوزير بالتكليف أسامة البريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا