تعرف على الجهة التى وصل اليها جضران و من يتولى حمايته

ايوان ليبيا – وكالات :

استهدف سلاح الجو، عربات وآليات مسلحة تابعة لقوات الإرهابي إبراهيم جضران والمعارضة التشادية في مناطق السدادة والقداحية جنوب سرت وشرق بن وليد.

وأكدت مصادر خاصة أن جضران ، وصل إلى مصراتة بحماية ومرافقة قادة مواليين لدار الإفتاء، منهم التهامي أبوزيان وكيل وزارة الدفاع السابق.

وبين ذات المصدر، أن جضران تواجد في استراحة دمونه بمنطقة زريق، حيث عقد إجتماعاً حضره عدة أفراد منتمين لجماعات مسلحة موالية لدار الافتاء والمؤتمر منهم عبدالحميد عفط.

ووفقاً لذات المصدر، تشهد مصراتة الآن، غضب واحتقان شديد ، على خلفية دخول الإرهابي إبراهيم الجضران إليها.

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