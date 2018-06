مظاهرات حاشدة بلندن بسبب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى

المتوسط:

تجمع آلاف المتظاهرين فى لندن، السبت، للمطالبة بتنظيم استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وذلك فى الذكرى الثانية للاقتراع الأول حول بريكست، ويشكل البرلمان وجهة المتظاهرين المناهضين لبريكست فى هذه الذكرى للمطالبة “بتصويت شعبى” على الاتفاق النهائى الذى تبرمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى مع الاتحاد الأوروبى، فى حال تم التوصل اليه.

وقالت الإيطالية المقيمة فى لندن كيارا ليدورى (40 عاما)، “لقد ذرفت الدموع حين حصل الاستفتاء، بدا الأمر وكأن المستقبل سئ جدا”، وأضافت “إن بريكست سئ جدًا ليس فقط لأننا نريد أن نبقى الأمور كما هى وإنما لأنه من المهم البقاء داخل (التكتل) من أجل إحداث تغيير”.

وقالت اميلى هيل (55 عاما)، لوكالة “فرانس برس”، إنها “تؤيد كثيرا افساح المجال أمام المواطنين لكى يؤكدوا أنهم يريدون فعلا بريكست أو أن يرفضوا ذلك”، وأضافت “اعتقد أن الكثير من الأصوات كانت احتجاجية، بعض الأشخاص لا يؤيدون بصدق الاتحاد الأوروبى، لكننى لا اعتقد أنهم يشكلون غالبية الرأى العام فى هذه البلاد”.

وكان وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبى والذى قام بحملة فى هذا الصدد، حذر رئيسة الوزراء تيريزا ماى من عملية خروج من الاتحاد الاوروبى “لا نهاية لها”، وفى مقال كتبه فى صحيفة “ذى صن” بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعملية التصويت التاريخية لصالح انسحاب بريطانيا من التكتل، حذر جونسون، من “بريكست بلا نهاية”، داعيا رئيسة الوزراء إلى “الايفاء بالتفويض الذى منحها إياه الشعب وتحقيق بريكست بريطانى بشكل كامل”.

ويستعد فريق “ماى” لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع نظرائه من الاتحاد الأوروبى، لكن لا يزال عليه أن يحدد بدقة ما تريده لندن بشأن علاقتها المستقبلية مع القارة وتحديدا فى ما يتعلق بالأنظمة الجمركية، وأصر وزير التجارة ليام فوكس – المدافع عن بريكست – على أن “ماى” لا تزال مستعدة للانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبى فى حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض، وقال لشبكة “بى بى سى” فى مقابلة تم بثها، السبت، “لطالما أكدت رئيسة الوزراء أن عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق هو أفضل من التوصل إلى اتفاق سئ”، وأضاف “من الضرورى عند دخولنا المرحلة المقبلة من المفاوضات أن يفهم الاتحاد الأوروبى ذلك ويصدقه، أعتقد أن شركاء عملية التفاوض لن يكونوا حكماء إذا اعتقدوا أن رئيسة الوزراء تراوغ”.

The post مظاهرات حاشدة بلندن بسبب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية