سائق فلسطيني يدهس 3 جنود من جيش الاحتلال | فيديو

أصيب ثلاثة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح طفيفة، اليوم السبت، في الضفة الغربية المحتلة في عملية دهس نفذها سائق فلسطيني.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، إن حادث دهس كان بالقرب من قرية حوسان.

وأضاف المتحدث عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلاً: "في الساعات الأخيرة قام سائق فلسطيني بدهس قوة عسكرية كانت في دورية على الأقدام في قرية حوسان، حيث أصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة يتم معالجتهم في مكان الحادث، وسيتم نقلهم لاحقًا لمواصلة العلاج في المستشفى، ويتم تمشيط المنطقة بحثًا عن السائق".



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