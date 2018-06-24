اخبار

العبادى والصدر يعلنان تحالفا عراقيا جديدا عابرا للطائفية

تم النشر منذُ 28 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى العراقي وتحالف سائرون، التوصل إلى تحالف جديد مع ائتلاف بزعامة رئيس الوزارء العراقي حيدر العبادى، وذلك قبل ساعات من الاجتماع الموسع الذى دعا الأخير الكتل السياسية بمختلف تواجهاتها لحضوره بهدف التوصل إلى كتلة الأغلبية فى البرلمان المقرر أن تختار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وكشف مصدر التيار الصدرى لبوابة الأهرام عن أن التحالف الجديد عابر للطائفية، ويتضمن ثماني نقاط لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وأن هذا التحالف يتوافق مع التحالفات السابقة التى دخلها الصدر مع كتل الحكمة والفتح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك