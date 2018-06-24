العبادى والصدر يعلنان تحالفا عراقيا جديدا عابرا للطائفية

أعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى العراقي وتحالف سائرون، التوصل إلى تحالف جديد مع ائتلاف بزعامة رئيس الوزارء العراقي حيدر العبادى، وذلك قبل ساعات من الاجتماع الموسع الذى دعا الأخير الكتل السياسية بمختلف تواجهاتها لحضوره بهدف التوصل إلى كتلة الأغلبية فى البرلمان المقرر أن تختار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

وكشف مصدر التيار الصدرى لبوابة الأهرام عن أن التحالف الجديد عابر للطائفية، ويتضمن ثماني نقاط لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وأن هذا التحالف يتوافق مع التحالفات السابقة التى دخلها الصدر مع كتل الحكمة والفتح.

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