مقيل : اليوم الأحد نشرع في تصوير حجاج بيت الله الحرام الراغبين في استخراج جوازات سفر لهم

بنغازي 24 يونيو 2018 (وال) – أعلن سيادة مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية العميد مفتاح مقيل أن جدول التصوير لاستخراج جوازات السفر الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام في فروع وأقسام الجوازات بالمنطقة الشرقية علي النحو التالي:

– فرع جوازات بنغازي و اجدابيا و البيضاء. و المرج و طبرق و سرت و الكفرة يوم الأحد . الاثنين . الثلاثاء. الأربعاء الموافق 24 و 25 و 26 و 27 يونيو الجاري.

– جوازات سلوق و جالو. و اجخره والأبيار و قمينس و القبة و أم الرزم يوم الثلاثاء. الأربعاء الموافق 26 و 27 يونيو الجاري.

-جوازات توكره و شحات و الأبرق و امساعد و البريقه و اوجله يوم الأحد و الاثنين الموافق 24 و 25 يونيو الجاري.

وطالب العميد مفتاح مقيل من الإخوة الحجاج التقيد بالموعيد.

وكان سيادة مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية لمناطق شرق ليبيا العميد مفتاح مقيل أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي أن المصلحة ستشرع في تصوير حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم بداية من اليوم الأحد الموافق 24 يونيو الجاري بكافة فروع المصلحة في مناطق شرق ليبيا.

وقال سيادة العميد مفتاح مقيل إنه على حجاج بيت الله الحرام لهذا العام والراغبين في استخراج جوازات سفر لهم التوجه لأقرب فرع لديهم؛ لإتمام عملية التصوير خلال الأيام المشار إليها.

وأعرب سيادته عن أمله في أن يتم حجاج بيت الله الحرام لمناسكهم هذا العام على خير وسلام وفبول من الله العلي القدير، متمنيا لهم سلامة الوصول للأراضي المقدسة وأداء مناسكهم والعودة سالمين.

وأشار إلى أن تعليماته وتعليمات رئيس المصلحة العميد محمد التميمي تقتضي بتسهيل كافة الإجراءات أمام حجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن كافة الوحدات والأقسام التابعة لفرع المصلحة بمناطق شرق ليبيا ستكون مفتوحة لخدمة الحجاج في الزمان المحدد.(وال – بنغازي) ا م

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