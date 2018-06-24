حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاحد 24 يونيو 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان تشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد، تتكاثر السحب على مناطق الشمال واقصى الجنوب مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتشهد منطقة الشمال الغربي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر هذا اليوم ويوم الغد على بعض المناطق مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح ما بين (28-36)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على سرت- بنى وليد-ابونجيم والقريات حيت تتراوح ما بين (37-42) درجة مئوية وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء على معظم المناطق .

أما عن الشمال الشرقي بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مرادة فالسماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على سهل بنغازي – الجبل الاخضر ومناطق الخليج مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-38)مْ على مناطق الخليج والدواخل ومآبين (27-30)مْ على باقي المناطق الساحلية وتسجل ارتفاع يوم الغد على مناطق البريقة- راس لانوف و اجدابيا بينما تسجل انخفاض يوم الثلاثاء على معظم المناطق .

وتشهد منطقة الجنوب الغربي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة سماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا مع سقوط امطار متفرقة على مناطق القطرون ومرزف تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح متغيرة الاتجاه الى شماليـــة شــرقيــة خفيفــــة إلى معتدلـــة الســرعــة ودرجـــات الحــرارة القصوى تتراوح مـــابين (34-38)مْ تصل الى (42)مْ على غدامس وغات وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

أما عن الجنوب الشرقي الكفرة – تازربو – السرير فالســماء مغطاه جزئياً بالسحب تتكاثر على تازربو والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعــــة ودرجـــــات الحـــــرارة القصوى تتـــــراوح مــــابين (38-40)مْ .

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