ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 24 يونيو 2018 الساعة 12:45 بعد الظهر القيم التالية :
الدولار الامريكى : 6.545 دينار ليبي
اليورو الاوروبى : 7.638 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 8.710 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.291 دينار ليبي
الدينار الاردني : 9.253 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 1.355 دينار ليبي
1 دينار ليبي : 0.336 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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