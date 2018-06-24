إسبانيا: ملتزمون بالحل الذي تتوصل إليه أوروبا بشأن المهاجرين

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، في مقابلة صحفية نُشرت اليوم الأحد، إن بلاده ستلتزم بالموقف الأوروبي المشترك، بشأن الهجرة غير الشرعية وذلك قبل ساعات من قمة غير رسمية للزعماء الأوروبيين لبحث الأمر مقررة في بروكسل.

وأثار سانتشيث مسألة الهجرة، بعد فترة وجيزة من توليه المنصب هذا الشهر، حين وافق على دخول سفينة الإغاثة (أكواريوس)، التابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية، والتي كانت تحمل على متنها 629 مهاجرا، بعدما رفضت إيطاليا ومالطا دخولها، وهو ما أثار أزمة دولية عن كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع الهجرة غير الشرعية.

وقال لصحيفة الباييس "لا يمكن أن يوجد رد أحادي الجانب. ومع أكواريوس قدمنا بادرة للتضامن لكن الأزمة الإنسانية شيء وسياسة الهجرة شيء آخر… ينبغي أن تكون هناك سياسة أوروبية مشتركة بشأن المهاجرين".

وكان سانتشيث التقى أمس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس أمس السبت، بعد يوم من إجراء المقابلة الصحفية، حيث أعلن الزعيمان دعمها لخطة للتعامل مع طلبات اللجوء، داخل مراكز مغلقة على أراض أوروبية.

وتحدث شانتشيث في أول مقابلة صحفية له عن أجندته التشريعية، كما تحدث عن خطط لزيادة استقطاعات التأمين الاجتماعي لتمويل نظام التقاعد.

وقال شانتشيث، الذي من المقرر أن يلتقي مع زعيم كتالونيا كيم تورا في التاسع من يوليو المقبل، إنه سيسعى لتخفيف التوترات مع الإقليم الذي لم ينجح في الانفصال عن البلاد العام الماضي.



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