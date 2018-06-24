41 جريحا في اعتداء استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس زيمبابوي

بولاوايو-العنوان

أوقع انفجار استهدف أمس السبت تجمعا انتخابيا في بولاوايو في جنوب زيمبابوي للرئيس ايمرسون منانغاغوا الذي خرج منه سالماً، 41 جريحا بحسب حصيلة جديدة رسمية نشرت الأحد.

وقال وزير الصحة ديفيد باريرنياتوا لصحيفة “صنداي مايل” أن “هناك 25 جريحا في (المستشفى المركزي) مبيلو و12 في ماتر داي و4 في مستشفى يونايتد بولاوايو ما يرفع إلى 41 عدد الجرحى في مستشفياتنا”.

وانفجرت عبوة السبت في نهاية تجمع انتخابي لمنانغاغوا مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية المقررة في 30 يوليو.

وكان الآلاف من انصاره يشاركون في التجمع الذي نظم في ملعب رياضي في ثاني مدن زيمبابوي التي تعد معقلا للمعارضة.

وقال الرئيس أن التفجير الذي وصفه بأنه “عمل جبان” كان يستهدفه. ولم تتبن اي جهة على الفور مسؤولية التفجير.

ونائبا الرئيس كوستنانتينو شيوينغا وكيمبو مهادي بين الجرحى وعدة مسؤولين في الحزب واصاباتهم طفيفة.

وقال باريرنياتوا “بعض الجرحى خضعوا لعلميات جراحية معقدة”.

والاقتراع الرئاسي والتشريعي المقرر في نهاية الشهر المقبل هو الأول منذ استقالة الرئيس روبرت موغابي في نوفمبر بعد أن حكم البلاد بقبضة من حديد منذ الاستقلال في 1980.

وتولى الحكم نائبه السابق منانغاغوا والذي يعتبر المرشح الاوفر حظا بعد وفاة الزعيم التاريخي للمعارضة مورغان تشانغيراي في فبراير الماضي.

المصدر-وكالات

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