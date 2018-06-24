أردوغان يتقدم على أقرب منافسيه في الانتخابات التركية

أنقرة-العنوان

أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا اليوم الأحد تقدم الرئيس رجب أردوغان السباق المحتدم في مواجهة معارضة نشطة.

ووفقا لوكالة أنباء الاناضول الحكومية، فقد حصل أردوغان بعد فرز ثلثي بطاقات الاقتراع على 55,5 بالمئة من الأصوات كما تقدم الائتلاف الذي يقوده حزبه بنسبة 57 بالمئة بعد فرز نصف بطاقات الانتخابات التشريعية.

ولا يؤكد هذا الفرز حتى الآن ضمان حصول أردوغان على أكثر من 50 بالمئة ليفوز منذ الجولة الأولى ولا الاحتفاظ بغالبيته البرلمانية.

في المقابل حل منافسه الرئيسي الاشتراكي الديمقراطي محرم اينجه ثانيا في الانتخابات الرئاسية بأقل من 30 بالمئة من الأصوات بعد فرز ثلثي البطاقات.

وحصل ائتلاف المعارضة في الانتخابات التشريعية على نحو 32 بالمئة من الاصوات بعد فرز نصف البطاقات، بحسب المصدر ذاته.

ويهمين أردوغان منذ 15 عاما على السلطة في تركيا وسط اتهامات من معارضيه بانحرافه الاستبدادي إثر محاولة انقلاب أعقبتها حملات للنظام ضد قطاعات عريضة من المعارضة والصحافيين منذ 15 يوليو 2016 والتي أثارت قلقا داخل أوروبا.

وشهدت الحملة الانتخابية تغطية إعلامية غير متوازنة تماما لصالح أردوغان الذي كانت قنوات التلفزيون تبث كل خطبه بالكامل.

وفرض الشأن الاقتصادي الذي شكل لفترة طويلة الورقة الرابحة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، نفسه في الحملة الانتخابية كمصدر قلق كبير للأتراك مع انهيار الليرة ونسبة تضخم عالية.

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