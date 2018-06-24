قص شعركِ.. سر تغيير حياتكِ.. ما العلاقة؟

هناك مقولة شائعة تقول: «عندما تريد المرأة تغيير حياتها وتنسى ما مضى تقص شعرها بخطوة سريعة وجريئة لم يسبق لها مثيل»، وبالفعل تلك المقولة كانت صحيحة لكثير من النساء اللاتي اتخذن قرارا بقص شعورهن كنوع من تغيير حياتهن بعدما مررن بتجارب سيئة ومشاعر سلبية لا حدود لها، فالحالة النفسية السيئة لها تأثير سلبي على الشعر، عندما تحزنين يحزن شعرك معكِ، «شعرك تاج رأسك»، في أيامك السيئة تجدينه متجعدا، دهنيا، وهذا يشعركِ بالقلق أكثر، وذلك حسبما ذكر موقع Graceful Story by Lorella Flego، ماذا لو أصبح شعرك سر ثقتكِ وسعادتكِ؟!

ويقول روبرتو باني، المحاضر في علم النفس السريري في جامعة بولونيا، إن تصفيف الشعر أو تغيير لونه، أو قصه يعكس الرغبة الباطنية في التغيير عندما تريدين بدء صفحة جديدة في حياتك، ففي بعض الأحيان تكون التجربة غير السارة هي السبب، مثل نهاية العلاقة، وفاة شخص عزيز أو شيء آخر مهم، وعند قص شعركِ تتخلصين من الألم وتجعلينه جزءا من الماضي المنسي.

كما استنتج «باني» أن الشعر يشبه حوضا لمشاعر المرأة، كما أن الرغبة في التغيير هي علامة على الحاجة إلى الاستقلال، أو نسيان حدث تسبب في المعاناة، أو إنهاء فصل في حياتنا حتى الآن، وتحقيق الرغبات يبدأ بقص الشعر أو تغيير لونه في بعض الأحيان، فالشعر له لغة ومعنى في مختلف الثقافات والأديان والعهود.

المرأة ذات الشعر الطويل تعتبر جذابة وجميلة، كما أن اللامع والحريري يلمس أعمق أجزاء النفس البشرية، بالإضافة إلى أن الشعر الصحي جذاب، لأنه يمثل الصحة والشباب والخصوبة، وعلى الرغم من أنه صحيح فإن هذا التصور يختلف باختلاف الثقافة، لكن يعتبر شعب الماساي بكينيا أن المرأة ذات الشعر القصير جميلة، كما تعتقد قبيلة نافاجو "الأمريكيون الأصليون" أن الشعر هو جزء من الجسم الأقرب إلى الأفكار، حيث كان الشعر الطويل بالنسبة لهم يمثل قوة الذاكرة.

وأوضح المحاضر في علم النفس السريري، أن هناك رابطا قويا وغالبًا ما يكون واضحًا بين الشخصية والمزاج والشعر، حتى كوكو شانيل قالت: "المرأة التي تقص شعرها تخطط لتغييرات في حياتها"، لذا يرمز الشعر إلى هوية المرأة ومدى تحكمها في حياتها، حيث إن الشعر علامة تحكم شخصية وخارجية، ولكن حتى تتعلمي كيفية التحكم في شعرك تستغرقين بعض الوقت.

إذا كنتِ تريدين حياتكِ بالفعل، قصي شعرك وقومي بتغييرات جذرية في نمط حياتكِ، وركزي على ما تحتاجه شخصيتك، فشعرك يعكس مظهرك وشخصيتكِ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا