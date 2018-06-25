مدرب السعودية: سنتعامل مع محمد صلاح بهذه الطريقة

قال خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني لمنتخب السعودية، إن فريقه سيخوض مباراة مصر غدًا الاثنين، من أجل تحقيق الفوز، وسيختار أفضل تشكيل لديه لتلك المهمة.

وأشار «بيتزي»، خلال تصريحاته اليوم الأحد بالمؤتمر الصحفي للمباراة، إلى أنه وفريقه لديهم رغبة كبيرة في إسعاد الشعب السعودي، بتحقيق الفوز على الفراعنة، مؤكدًا أنه قدم مباراة قوية أمام أورجواي وظهر أكثر تماسكًا من المواجهة الأولى أمام روسيا.

وتابع: «نحن نملك فرصة جيدة الآن أمام مصر، إثبات تطور مستوانا في المباراة الماضية، وسنسعى لتحقيق الفوز باللقاء في المقام الأول».

وتحدث «بيتزي» عن النجم المصري محمد صلاح، معلقًا: «هو لاعب رائع بكل تأكيد، لكننا لن نفرض عليه رقابة لصيقة، مثلما فعلنا مع لويس سواريز نجم أورجواي في المباراة السابقة، لكن سيكون هناك محاولات خاصة من جانبنا للسيطرة عليه، اللقاء صعب للغاية، وهدفنا الفوز لإسعاد الشعب السعودي».

يذكر أن مباراة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي هي «تحصيل حاصل»، بعد أن ودع المنتخبان المونديال رسميًا بعد خسارة كل منهما مباراتيه بالجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات أمام منتخبي روسيا وأوروجواي منافسيهما بالمجموعة الأولى.

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