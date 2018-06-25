صحيفة تركية: الحزب الكردي يضمن مقاعده في البرلمان

وفقًا لآخر النتائج المعلنة حتى الآن، فقد تمكن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من تخطي الحد الأدنى للتمثيل البرلماني، ليضمن بذلك مقاعده داخل البرلمان -حسب صحيفة زمان التركية المعارضة-

وبحسب النتائج المعلنة حتى الآن، فمن المنتظر أن يحصل حزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 64 مقعدًا داخل البرلمان، بعدما تخطى الحد الأدنى للتمثيل البرلماني محققًا 10% حتى الآن.

بينما تشير النتائج الأولية حسب عدد الصناديق المفتوحة إلى الآن، أن أحزاب المعارضة قد تحصل على ما بين 250-300 مقعدًا في البرلمان.

في حين بدأ الفارق بين تحالف الأمة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب السياسية المعارضة يتقلص تدريجيًا مع فتح المزيد من الصناديق في المدن الأكثر كثافة سكانية.

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