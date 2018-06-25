أكبر أحزاب المعارضة التركية يحذر من الإعلان السابق لأوانه عن فوز أردوغان

حذر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، من إعلان سابق لأوانه عن الفائز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في البلاد اليوم الأحد.

وقال بولنت تيزكان، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري إنه لا يزال هناك وقت طويل لحين الانتهاء من فرز الأصوات " في ظل وجود أصوات لم يتم فرزها، لا يمكن الإعلان عن فوز أحد".

وأضاف أنه لا ينبغي لأحد أن يفرح بشكل سابق لأوانه، مشيرا إلى أن البيانات يمكن إعلانها بحلول صباح غد.

وأكد تيزكان أن العبرة بالنتائج النهائية، كما أكد أن تدخل الانتخابات الرئاسية إلى جولة إعادة.

في المقابل، أفادت البيانات الصادرة عن وكالة أنباء (أناضول) التركية الرسمية بأنه قد تم الانتهاء من فرز أغلب الأصوات، وذكرت أن النتائج الجزئية تشير إلى فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، وتتهم المعارضة الوكالة التركية "بالتلاعب".

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