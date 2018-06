مقتل 70 شخصا في اشتباكات بين مزارعين ورعاة في نيجيريا 

المتوسط:

فرضت نيجيريا حظر تجول من غروب الشمس حتى فجر اليوم، في ولاية بلاتو بوسط البلاد بعد مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا في اشتباكات طائفية بين مزارعين ورعاة خلال مطلع الأسبوع.

وتصاعد صراع مستمر منذ عقود هذا العام لا سيما في ولايات المناطق النائية المتنوعة عرقيا ودينيا والمعروفة باسم الحزام الأوسط مما تسبب في سقوط قتلى أكثر من تمرد جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.

وبحسب “رويترز”، قال ياكوبو داتي مفوض الإعلام في ولاية بلاتو “فرضت الحكومة حظرا للتجول من الساعة الـ 6 مساء إلى الساعة الـ 6 صباحا من أجل إعادة الأمور لطبيعتها ووضعت الشرطة والعناصر الأمنية الأخرى في حالة تأهب في الوقت الراهن”.

وتصاعدت أعمال العنف بين الرعاة والمزارعين في نيجيريا، والتي ترجع بعضها إلى تضاؤل الأراضي الخصبة، لتتحول إلى دائرة من العنف وِالهجمات الانتقامية التي قتلت مئات الأشخاص هذا العام في الحزام الأوسط.

وأصبح انعدام الأمن مشكلة انتخابية رئيسية للرئيس محمد بخاري الذي يسعى لإعادة انتخابه في فبراير/ شباط العام المقبل.

