المتوسط:

خرج عشرات اليابانيين على متن القوارب احتجاجا على نقل القاعدة الأمريكية “فينهام” من جينوان إلى خليج هينوشو في محافظة أوكيناوا.

ويحتج سكان أوكيناوا على بدء أعمال البناء في مكان القاعدة الأمريكية الجديد في خليج هينوشو وشارك في الفعالية 170 شخصا تقريبا.

وحمل المحتجون اللافتات المنددة ورددوا هتافات طالبوا فيها بوقف أعمال البناء فورا وإجلاء القاعدة إلى خارج حدود المحافظة الواقعة في جنوب اليابان.

وحاول بعض المشاركين تجاوز الحواجز البحرية التي أقيمت حول القاعدة الجديدة، ولكن تم احتجازهم من قبل خفر السواحل الياباني.

وتقع القاعدة ” فينهام” الأمريكية في جنوب محافظة أوكيناوا قرب جينوان المكتظة بالسكان الذين يطالبون بنقل القاعدة من منطقتهم لأن الطائرات الحربية المتمركزة هناك، تشكل خطرا عليهم، حيث تقرر في المحصلة نقل هذه القاعدة إلى منطقة هينوكو الواقعة في محافظة أوكيناوا أيضا.

وفي مارس 2016، توقفت أعمال الردم في المكان الجديد للقاعدة، بسبب قرار من تاكيشي أوناغي حاكم أوكيناوا ولكن الحكومة رفضت قراره وقف البناء وخسر الحاكم القضية في كل المحاكم اليابانية وبعد ذلك جرى استئناف أعمال البناء.

The post فيديو .. يابانيون يرفضون نقل قاعدة أمريكية لمنطقتهم بطريقة مبتكرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية