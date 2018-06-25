باحث تونسي: المجالس البلدية الجديدة عاجزة عن إنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم

قال الدكتور توفيق المديني، الباحث المتخصص في الشئون التونسية، إن المجالس البلدية في بلاده، التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة التي أقيمت في منتصف مايو الماضي، ستبقى "عاجزة عن التغيير الحقيقي في واقع المواطنين التونسيين، لاعتبارات عديدة ذات علاقة بالجانب القانوني، وتحديدًا مجلة الجماعات المحلية التي لم تدخل بعد حيز النفاذ".

الأحزاب السياسية لم تقدم خارطة طريق واضحة

وأوضح الدكتور المديني، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن هناك اعتبارات أخرى "تتمثل في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن جميعها تعيش وضعًا متأزمًا منذ سنة 2011 حتى الآن"، مضيفًا أن "الأحزاب السياسية الحاكمة رغم اجتماعاتها في قصر قرطاج لم تقدم خريطة طريق واضحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الرّاهنة، لا سيما بلورة وثيقة قرطاج2، لتكون قادرة على تقديم أجوبة عقلانية وواقعية حول منوال تنمية جديد غير خاضع بالكامل لاشتراطات اقتصاد السوق، وإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي، التي غيبت وفككت تدريجيًا مقوّمات منظومة الدولة الوطنية من ناحية تقديم الخدمات الأساسية، وخصخصة مؤسسات القطاع العام، كما ألحقت ضررًا فادحًا بأقوى محرّك للدورة الاستهلاكية، أي الطبقة المتوسطة، أولًا، ومحاربة الفساد الذي ينخر كل مفاصل الدولة، وتحقيق النهوض بالفئات الضعيفة في مرحلة اتسعت فيها رقعة الفقر، ومنها معضلة الصناديق الاجتماعية وضرورة تفادي عجزها المالي ثانيًا".

مبدأ التوافقية لم يعد مناسبًا للديمقراطية

ولفت الباحث المتخصص في الشئون التونسية، إلى أنه "بعد هذه الانتخابات البلدية، من الضروري أن تدرك الأحزاب السياسية الحاكمة أنّ الديمقراطية في تونس لم يعد يجدي معها مبدأ التوافقية، الذي أعتبره مستهلكًا ومستنفدًا، وأنّها لن تتبلور إلا عبر الصراع والتناقض لا عبر توافق طوباوي مفترض، أو تسويات سياسية تعيد إنتاج المحاصصة الحزبية".

وأضاف: القوى الديمقراطية التونسية باتت في حاجة إلى تبني مشروع مجتمعي جديد، وخارج عن الاستقطاب الثنائي ما بين النهضة ونداء تونس، يكسر البنى التونسية التاريخية المتكلسة، ويمهد لفكر ديمقراطي جديد وإنسان تونسي جديد.

وأشار إلى أنه "رغم ذلك، فإن الانتخابات البلدية لم تشهد تدخلات أجنبية مباشرة، وكانت نزيهة تعدديّة حرّة وشفّافة، بشهادة جميع المراقبين التونسيين والأجانب، بصرف النظر عما شابها من توترات ومخالفات في بعض المناطق، لكنها لا ترتقي إلى مستوى المخالفات الكبيرة أو التزوير"، مضيفًا أن "التونسيين أكدوا مرّة أخرى تمسّكهم بخيار الانتقال الديمقراطي دون سواه، في سبيل بناء ركائز ومؤسسات الديمقراطية الناشئة".

وأردف: إن ذلك يكشف وعيًا مجتمعيًا عميقًا وراسخًا ممتدًا في تاريخ البلد العربي الشقيق.

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