عاجل : البدري : الحكومة المؤقتة ملتزمة بكل عهود ليبيا مع المجتمع الدولي حيال النفط وسنوزع الصرف من عوائده بكل شفافية على كل الليبيين

بنغازي 25 يونيو 2018 (وال) – ثمن معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات والمسؤول عن قطاع النفط بالحكومة الأستاذ الدكتور عبدالسلام البدري القرار الشجاع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم الهلال النفطي لمؤسسة النفط بالحكومة المؤقتة بعد تطهيره من قبضة الجماعات الإرهابية.

وقال معالي الدكتور عبدالسلام البدري لوكالة الأنباء الليبية إن هذا القرار أعاد الأمور لنصابها وأرجع الحق للسلطة التنفيذية التي جاءت بانتخاب نواب الأمة لتخدم كافة الليبيين.

وأكد معاليه أن الحكومة المؤقتة ستدير عوائد النفط بكل شفافية على كافة بنود الميزانية العامة للدولة، وأنها لن تتوانى عن الصرف على كل شبر في ليبيا لأن الحكومة المؤقتة حكومة لكل الليبيين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستزيل عن كاهل المواطن المعاناة وتنتشله من وحل الأزمات المفتعلة سواء بنقص السيولة النقدية وارتفاع سعر صرف العملة الصعبة وكذلك نقص الأدوية والأغذية، لأنها ستدار بشكل صحيح.

وطمأن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، المجتمع الدولي باحترام الحكومة المؤقتة لكافة الالتزامات المترتبة على الدولة الليبية فيما يتعلق بقطاع النفط.

وفيما هنأ القائد العام المشير خليفة حفتر بانتصار الاجتياح المقدس التاريخي ضد الميليشيات الإرهابية والمارقة، ترحم معالي الدكتور عبدالسلام البدري على كافة شهداء الجيش في حربه على الإرهاب والمارقين.

وقال ننتظر إعلان تحرير درنة خلال ساعات وسنتخلص من الإرهاب تماما في مختلف مناطق شرق البلاد، لافتا إلى أن الظروف باتت مواتية أكثر من ذي قبل للعمل على خدمة المواطن، داعيا الجميع للتكاتف لأجل إعلاء المصلحة العليا لليبيا.

وأشار إلى أن مجلس النواب والقيادة العامة للجيش والحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي الشرعي اتخذوا العديد من الخطوات المتقدمة للعمل وفق هذا القرار الذي أعلن عنه اليوم، معربا عن أمله أن يقف المجتمع الدولي داعما لهذا القرار الذي يلبي رغبة وطموح الليبيين.(وال – بنغازي) ا م

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