القطراني مؤيدا لقرار القيادة العامة حيال قطاع النفط وتسليمه للحكومة المؤقتة : أدعو المجتمع الدولي بدعم هذا  القرار كونه مطلب شعبي

بنغازي 26 يونيو 2018 (وال) – أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة عن دعمه الكامل لقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بشأن تسليم الموانيء النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

وأكد القطراني، الاثنين في بيان له تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخه منه أن الموارد النفطية هي ملك لليبين كافة و لا يجوز لأي طرف حرمان جزء من الشعب الليبي من التمتع بعائداتها ، وهو مادأبت عليه الحكومات المتعاقبة في العاصمة طرابلس دون مراعاة لحقوق الشركاء في الوطن من أقاليم برقة وفزان ما أدى إلى تهميشهم.

وأفاد القطراني، بأنه لم يعد من المقبول مرة أخري تهميش ابناء المنطقة الشرقية حماة الموانيء النفطية بالهلال النفطي .

وثمن القطراني، الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة في محاربة الإرهاب و العصابات الإجرامية من منطقة الهلال النفطي.

وأوضح القطراني أن عوائد النفط التي تحال لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس باتت مصدر تمويل للميلشيات المسلحة و الجماعات الإرهابية في ظل الصمت من قبل كافة الجهات.

وأشار القطراني بأن المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط لم يفيان بالتزامتهم تجاه الليبين بشكل عادل ومتكافيء في الحقوق م اأدى إلى أزمات السيولة التي تفشت في ربوع البلاد.

وقال القطراني بأنه حان الوقت ليتحصل كل إقليم على نصيبه من عوائد النفط، داعيا المجتمع الدولي بدعم هذا القرار كونه مطلب شعبي و حتي لا يكون في مواجهة قطاعات واسعة مع مراعاة أن هذا الأمر شأن داخلي ليبي بالاساس.(وال – بنغازي) ا م

وفيما يلي نــــص البــيان :

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