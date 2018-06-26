دولة القانون: نستهدف حماية التجربة الديمقراطية بالعراق

كشف بيان صادر عن ائتلاف "دولة القانون" العراقي، الذي يتزعمه نوري المالكي نائب الرئيس العراقي، أن الائتلاف يدرس الوضع السياسي الراهن مع بقية القوى الوطنية، والكتل السياسية بالعراق، بهدف حماية التجربة الديمقراطية في البلاد، والتعاون من أجل تشكيل حكومة وطنية تسعى لتقديم الخدمات، وتحافظ على أمن الوطن واستقراره وازدهاره.

وأكد الائتلاف، أن رؤيته تتمثل في ضرورة إشراك جميع القوى السياسية المنسجمة مع مشروع الأغلبية والفضاء الوطني من دون استثناء، والمساهمة في بناء الدولة وتنميتها، بالإضافة إلى الدعوة إلى تشكيل حكومة ذات برنامج وطني، تستجيب لاحتياجات أبناء الشعب العراقي وتكون بعيدة عن المحاصصة والتوافقية بشكلها المرفوض أو الصارخ.

وأضاف ائتلاف دولة القانون في بيانه، قائلا: "نقف مع كل التحالفات التي تصطف ضمن العنوان الوطني الشامل وتهدف إلى بناء الدولة العادلة وفق معيار القانون ومصلحة العراق"، مشددًا على "ضرورة احترام الدستور والالتزام بالسياقات القانونية ولا نقف مع أي أجراء يدخل البلاد في فراغ دستوري أو يعتمد على سياقات غير دستورية.

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