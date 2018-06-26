مسعود بارزاني: نأمل في حل للقضية الكردية بتركيا بعد نجاح انتخاباتها

قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إنه يأمل في أن تمهد نتائج الانتخابات التركية لحل جذري للقضية الكردية هناك، معربا عن سروره لإجراء الانتخابات التركية دون مشاكل أو عنف.

وتابع بارزاني قائلا: "نتمنى أن تمهد نتائج الانتخابات لمزيد من الاستقرار والسلام في المنطقة".

وقال مسئول الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة شيركو حبيب، إن دور بارزاني كبير في وقف إطلاق النار بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني وبدء حوار سلمي قبل أعوام بين الطرفين، يبني على التفاهم المشترك دون إراقة الدماء.

وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، أمس الأول الأحد، وفاز رجب طيب أردوغان بمنصب الرئيس بأغلبية ضئيلة، عن منافسه محرم إينجه، ممثل حزب الشعب الجمهوري الذي حل ثانيًا تلاهما صلاح الدين تميرتاش مرشح حزب الشعوب الديمقراطية المحسوب على الأكراد، وفي الانتخابات البرلمانية فاز حزب التنمية والعدالة بأكثرية المقاعد البرلمانية، يليه حزب الشعب الجمهوري ثم حزب الشعوب الديمقراطية.

وكان حزب العدالة والتنمية قد بدأ انفتاحاً على الكرد في كردستان الشمالية، أفضى إلى وقف الصراع المسلح وإصلاحات دستورية ملحوظة تتعلق باللغة الكردية والحقوق الثقافية للأكراد، إلاّ أن الهدنة ما لبثت أن انهارت وعاد الاقتتال منذ ما يزيد على السنتين.

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