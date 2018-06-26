واشنطن تدعو أنقرة لتعزيز الديموقراطية بعد فوز أردوغان في الانتخابات التركية

دعا البيت الأبيض الإثنين، تركيا، إلى أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان من الدورة الأولى بولاية جديدة ذات سلطات معززة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز للصحفيين "نحن نعمل على حصول اتصال بين الرئيس الأميركي والرئيس التركي للتأكيد مجددا على علاقتنا الوثيقة.

وأضافت "نشجع تركيا على أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية ومواصلة التقدم نحو حل المسائل في العلاقات الثنائية".

بدورها امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن تهنئة أردوغان على فوزه، مكتفية بالقول على لسان متحدث باسمها إن واشنطن "تحترم قرار الناخبين الأتراك".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة "نأمل بعلاقة بنّاءة مع الرئيس أردوغان كي نواجه سويا التحديات المشتركة".

وتابع "نشجع كل المسؤولين الأتراك المنتخبين، بمن فيهم الرئيس أردوغان، على تمثيل المواقف المختلفة لكل المواطنين الأتراك وعلى تعزيز الديموقراطية التركية".

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