بلدية بنغازي مرحبة بتسليم الجيش منطقة الهلال النفطي للسلطات الشرعية : القرار يرمي لتجفيف منابع الإرهاب

بنغازي 26 يونيو 2018 (وال) – رحبت بلدية بنغازى بقرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اركان حرب خليفة بلقاسم حفتر ، والقاضى بتسليم المؤسسات والحقول والموانىء النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي.

وقالت بلدية بنغازي في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن السلطات المنبثقة عن مجلس النواب هي الجهات الوحيدة ذات الشرعية.

واعتبرت البلدية أن القرار شجاع وصائب، مثمنة دور القيادة العامة للجيش العربى الليبى فى الحفاظ و الدفاع بكل قوة على ثروات ومقدارت و قوت الشعب الليبى، وسعيها الحثيث من أجل تحسين ظروفه المعيشية.

ولفتت البلدية إلى أن القرار يرمي لتجفيف منابع دعم الجماعات الإرهابية التي ثبت دعمها وتمويلها من مقدرات وثروات الليبيين.(وال – بنغازي) ا م

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