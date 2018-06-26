إيسكو رجل مباراة إسبانيا والمغرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح إيسكو لاعب منتخب إسبانبا لقب رجل مباراة فريقه ضد نظيره المغربي.

وجاء فوز إيسكو بالجائزة بعد إحرازه الهدف الأول لإسبانيا في المباراة، ومستواه المميز الذي قدمه.

جدير بالذكر أنه قد حسم التعادل الإيجابي المواجهة المثيرة بين منتخبي إسبانيا والمغرب، في المبارة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين،على ملعب استاد استاد كالينجراد، ضمن مباريات الجولة الثالثة، لحساب المجموعة الثانية، التي تضم إيران والبرتغال، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

بهذه النتيجة رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول، بينما رفع منتخب المغرب رصيده إلى نقطة وحيده في المركز الأخير، وفي المركز الثاني جاء البرتغال برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثالث إيران بـ 4 نقاط.

حيث يواجه المنتخب الأسباني نظيره الروسي ثاني المجموعة الأولى ويلعب البرتغالي ثاني المجموعة الثانية مع أوروجواي متصدر المجموعة الأولى.

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