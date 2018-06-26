بالأرقام.. المغرب تودع مونديال روسيا مرفوعة الرأس

برأس مرفوعة، ودع منتخب المغرب، نهائيات كأس العالم، متعادلًا مع الماتادور الإسباني، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات للبطولة.

وحسم التعادل الإيجابي المواجهة المثيرة بي، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم إيران والبرتغال، بمنافسات كأس العالم 2018، والمقامة في روسيا لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

المنتخب المغربي رغم أنه ودع المونديال رسميًا إلا أنه دخل المباراة بقوة، لكن سرعان ما استحوذ لاعبو المنتخب الإسباني على الكرة لكن دون أي خطورة على مرمى أسود الأطلسي.

بهذه النتيجة رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول، بينما رفع منتخب المغرب رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الأخير، وفي المركز الثاني جاء البرتغال برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثالث إيران بـ 4 نقاط.

وفيما يخص احصائيات المباراة، أظهرت الأرقام ندية المنتخب المغربي في مواجهة الإسبان، حيث جاءت كالتالي:

نسبة امتلاك الكرة: «إسبانيا – 68%»، «المغرب – 32%».

التمريرات: «إسبانيا – 762»، «المغرب – 248»، تمريرات ناجحة «إسبانيا – 694»، «المغرب – 207»، دقة التمرير «إسبانيا – 91%»، «المغرب – 83%»، المسافة المقطوعة «إسبانيا – 103 km»، «المغرب – 111 km».

الهجوم: تسديدات على المرمى «إسبانيا – 4»، «المغرب – 3»، بعيدًا عن المرمى «إسبانيا – 11»، «المغرب – 2»، تم صدها «إسبانيا – 1»، «المغرب – 1»، الركلات الركنية «إسبانيا – 7»، «المغرب – 1»، حالات تسلل «إسبانيا – 1»، «المغرب – 1».

استعادة الكرة: «إسبانيا – 41»، «المغرب – 40»، الإنزلاقات «إسبانيا -8 »، «المغرب – 9» تصديات «إسبانيا – 1»، «المغرب – 2»، الكرات المبعدة «4 – 12»، «المغرب – 30».

الأخطاء المرتكبة: «إسبانيا – 5»، «المغرب – 17»، بطاقات صفراء «بلجيكا – 0»، «بنما -6».

أهداف المباراة





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