باريس: الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم جمركية أميركية جديدة

حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الإثنين من أن الاتحاد الأوروبي "سيرد" إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على أي من صادراته إلى أراضيها.

وقال لومير لمراسلي الصحافة الأجنبية في باريس إنه "عندما قررت الولايات المتحدة استهدافنا بزيادة في التعرفات الجمركية ردت أوروبا بصوت واحد".

وأضاف "إذا استهدفتنا الولايات المتحدة مجددا بزيادة في الرسوم جمركية قدرها 20% على السيارات فسنرد مجددا.. لا نريد تصعيدا لكن نحن من يتعرض لهجوم".

وتابع الوزير الفرنسي "سنحاول جعل الرئيس ترامب يتراجع عن قراره.. وبالتالي فمن المشروع أن نلجأ الى الوسائل التي في حوزتنا لكي نجعل ترامب يفهم أننا لا نقبل قراراته".

والجمعة أصبحت الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معلنة مع بدء تطبيق رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية.

ورد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على دخول الرسوم الجمركية الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ بالتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وشملت الرسوم الأوروبية الجديدة لائحة طويلة من السلع المنتجة في الولايات المتحدة مثل مواد زراعية (الأرز والذرة والتبغ…) ومنتجات من الحديد الصلب وآليات (دراجات نارية وسفن…) والنسيج.

وهذه الرسوم هي رد الأوروبيين على فرض ترامب رسوما جمركية تبلغ نسبتها 25 % على الفولاذ و10 % على الألمنيوم على وارداتها من معظم دول العالم بما في ذلك على حلفائها.

وقبل الاتحاد الأوروبي، فرضت المكسيك التي شملتها الإجراءات الأميركية أيضا، رسوما ردا على واشنطن بينما تنوي كندا أن تحذو حذوها في بداية يوليو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا