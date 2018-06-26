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ماكرون يزور البابا فرنسيس في الفاتيكان

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاجتماع اليوم الثلاثاء مع بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الجانبين سيناقشان عددا من القضايا بينها تغير المناخ والدفاع عن الأقليات الدينية والتوترات في سوريا ولبنان والساحل الأفريقي وجمهورية إفريقيا الوسطى وشبه الجزيرة الكورية ونيكاراجوا وفنزويلا.

ومن المقرر أن يعقد ماكرون أيضا محادثات مع وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين ، رئيس وزراء الفاتيكان الفعلي، كما سيحضر مراسم تكريم على شرفه في كنيسة سان جون لاتران.

وقال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي سيسافر مع وفد يضم زوجته بريجيت ووزير الداخلية جيرار كولومب ووزير الخارجية جان إيف لو دريان.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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