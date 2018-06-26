مجلس الشيوخ الهولندي يصدق على قانون يحظر ارتداء النقاب في المنشآت العامة

صدق مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندي اليوم الثلاثاء، على قانون يحظر ارتداء النقاب في المنشآت العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات.

وكان مجلس النواب صدق على القانون في عام 2016 بعد محاولات لفرض حظر أكثر شمولا على النقاب وغيره من أغطية الوجه.

ويحظر القانون الجديد جميع أغطية الوجه ومنها على سبيل المثال الخوذات المستخدمة أثناء قيادة الدراجات النارية والأقنعة.

وجرى سن القانون كوسيلة لجعل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام أكثر أمانا، لكن المنتقدين يقولون إن الهدف الوحيد له هو التخلص من النقاب الإسلامي.

وقالت الهيئة الإرشادية الرئيسية للحكومة الهولندية في عام 2015 إن اختيار ارتداء النقاب يكفله الحق الدستوري لحرية العقيدة وإنها لا ترى أي أساس لفرض قيود على هذا الحق.

وقالت أيضا إن القانون غير ضروري نظرا لأن عدد النساء المرتديات النقاب في هولندا بين 200 و400 فقط، مما يعني أنه من غير المحتمل أن يسببن مشكلة كبيرة في المدارس أو المستشفيات أو النقل العام بدرجة تستوجب سن قانون.

واتخذت بلدان أوروبية أخرى من بينها بلجيكا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا إجراءات ضد ارتداء النقاب.

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