التشكيل الرسمي لمواجهة أستراليا وبيرو

أعلن منتخبا أستراليا وبيرو، التشكيلة الرسمية لهما لخوض ثالث مبارتهما في كأس العالم 2018، والتي ستقام اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد فيشت الأولمبي، لحساب المجموعة الثالثة، التي تضم الدنمارك وفرنسا، بمنافسات المونديال، المقام في روسيا لأول مرة في تاريخها، حتى 15 يوليو.

التشكيلة الرسمية لمنتخب أستراليا

ماتي رايان – مارك ميليجان – ماثيو ليكي – تومي يوريتش – روبي كروز – آرون موي – مايل جيديناك – عزيز بيهيتش – جوش ريسدون – ترينت ساينسبيري – توم روجيتش

التشكيلة الرسمية لمنتخب بيرو

بيدرو جاليسي – أندرسون سانتاماريا – ميجيل تراوكو – كريستيان كويفا – باولو جيريرو – ريناتو تابيا – كريستيان راموس – لويس أدفينكولا – أندريه كاريو – يوشيمار يوتون – إديسون فلوريس

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إنها المرة الثالثة خلال خمس مشاركات ضمن كأس العالم يخرج فيها منتخب بيرو من الدور الأول، وهي المرة الثانية أيضا التي يخسر فيها أول مباراتين، وكان قد حدث ذلك في النسخة الافتتاحية سنة 1930، حيث انهزموا أمام رومانيا (3-1) وأوروجواي (1-0).

ويقود المباراة تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام، الحكم الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ39 عامًا، ويعاونه كمساعد أول أنتون أفيريانوف، بينما سيكون تيخون كالوجين مساعدا ثانيًا، فيما سيكون ريوجي ساتو حكمًا رابعًا.

وحسمت فرنسا بطاقة الصعود لدور الـ16، لكنها لم تحسم تصدر المجموعة، حيث إن منتخب الديوك يأتي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، ثم تأتي الدنمارك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما تأتي أستراليا ثالثا بنقطة وحيدة، وتتذيل بيرو المجموعة بلا نقاط.

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