النقاز يسعى لإنهاء رقم سلبي لتونس منذ 40 عامًا

ودع المنتخب التونسي مونديال روسيا، من دور المجموعات بعد الخسارة في أول مباراتين أمام كل من إنجلترا وبلجيكا، إلا أن نسور قرطاج يرغبون في إنهاء مسيرة من 40 عامًا دون تحقيق أي فوز في كأس العالم، حسبما صرح حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك في تصريحات نقلها موقع «فور فور تو» اليوم الثلاثاء.

ولم تحقق تونس أي انتصار في آخر 13 مباراة خاضتها في كأس العالم، من خلال التعادل في 4 مباريات والخسارة في 9 لقاءات، وذلك منذ الفوز في أول مباراة خاضوها في كأس العالم على المكسيك في مونديال الأرجنتين 1978.

وعن هذا الأمر قال النقاز: "لعبنا مباراتين أمام فريقين أفضل مننا، فنحن نتواجد في مجموعة صعبة للغاية، ولكن الآن ينبغي التركيز على المباراة الأخيرة وتحقيق الانتصار على بنما وإنهاء مسيرة من 40 عامًا دون تحقيق أي فوز في كأس العالم".

وأضاف النقاز: "لم نتمكن من تمثيل إفريقيا بصورة جيدة، فالأمور سارت في عكس اتجاهنا كما حدث في ركلة الجزاء المبكرة التي احتسبت ضدنا أمام بلجيكا، إلى جانب الإصابات التي عانينا منها من ديلان برون وصيام بن يوسف ومعز حسن، ولكن علينا الاعتراف بأن خصومنا كانوا أفضل مننا ويمتلكون الخبرة، وتعلمنا بدورنا الكثير من الأمور من خلال تلك البطولة".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا