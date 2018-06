الجعفرى: لو استمعتم لنداء سوريا منذ 7 سنوات لكنا هزمنا الإرهاب 

المتوسط:

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري: لو استمعتم لنداءاتنا وشكاوينا على مدى سبع سنوات من تورط بعض الحكومات وأجهزة الاستخبارات في تدفق آلاف الإرهابيين الأجانب من 101 دولة إلى سوريا والعراق لكنا قضينا على هذه الظاهرة.

وأكد مندوب سوريا الدائم أن بلاده معنية قبل الجميع بخطر الإرهاب نتيجة ما عاناه الشعب السوري خلال السنوات الماضية من الأنماط الجديدة من الإرهاب الدولي العابر للحدود. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقال خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتماد مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب: “لو استمعتم لنداءاتنا وشكاوينا على مدى سبع سنوات من تورط بعض الحكومات وأجهزة الاستخبارات في تدفق آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أكثر من 101 دولة إلى سوريا والعراق لكنا قضينا جميعا على هذه الظاهرة”.

وأوضح الجعفري أن الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب كانوا مصنفين من قبل أجهزة الأمن في حكومات بلادهم أشخاصا “متطرفين خطرين لكن غير عنيفين” غير أن ذلك لم يمنع حكوماتهم من السماح لهم بالمغادرة إلى سوريا والعراق.

وأضاف: هناك حكومات كانت تسمي الإرهابيين الأجانب في سوريا معارضة معتدلة أو جهاديين أما حين يعودون الى بلدانهم فيسمونهم حينها إرهابيين”.

