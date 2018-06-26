المحكمة العليا تؤيد مرسوم ترامب بمنع دخول مواطني ست دول بينها ليبيا إلى أمريكا

واشنطن-العنوان

أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة، والذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، من بينها ليبيا، دخول الولايات المتحدة.

وسارع ترامب إلى الترحيب بقرار المحكمة في تغريدة على تويتر وأصفا أنه “نصر عظيم” للشعب الأميركي بعد “أشهر من الهستيريا” من جانب وسائل الإعلام والديمقراطيين.

وقال في بيان إن “المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة.. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديموقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا”.

وأضاف “طالما أنني رئيس، سأدافع عن سيادة وأمن الشعب الاميركي”.

وصدر القرار في خضم النقاش حول وصول المهاجرين من أميركا اللاتينية إلى الحدود المكسيكية، في حين أجبر ترامب على التراجع عن سياسة عدم التسامح المطلق التي أدت إلى انفصال العائلات.

وتنطبق هذه القواعد على المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وسوريا، إضافة إلى اللاجئين.

وتعتبر المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس لم يفعل سوى استخدام صلاحياته بطريقة شرعية فيما يخصّ الهجرة.

وقال روبرتس “لقد قدمت الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي”.

وطالما أعلن ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض أن لديه حرية التصرف في تقييد الوصول إلى الولايات المتحدة إذا رأى أن الأمر ضروري للحفاظ على الأمن القومي.

ويشدد على أن المرسوم هدفه منع دخول “إرهابيين أجانب” إلى الولايات المتحدة.

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