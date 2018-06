أمريكا تفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة الدفاع الروسية “إس 400”

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيكون من الصعب استعادة العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية وتركيا إذا اشترت أنقرة من روسيا منظومة الدفاع الجوية “إس400”.

واشنطن- سبوتنيك. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية في الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية ويس ميشيل أنه “سيكون من الصعب استعادة العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في حال حصلت أنقرة على منظومة “إس400″ الروسية”.

وأكد السياسي الأمريكي أن أمريكا مستعدة لفرض عقوبات على تركيا في حال تمت صفقة الـ”إس400″.

وتابع ميشيل في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي “نحنا أوضحنا لتركيا بشكل صريح أنه في حال حصلت على المنظومة سيكون هناك عقوبات وفقا لقانون “مكافحة أعداء أمريكا بمساعدة العقوبات”.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أنه في حال حصلت أنقرة على الـ”إس400″ ستتغير العلاقة، وسيكون من الصعب عليهم إستعادتها.

